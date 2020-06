மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ்காரருக்கு தொற்று: 400 வீடுகளில் பொதுமக்களுக்கு ‘தெர்மல் ஸ்கேனர்’ மூலம் பரிசோதனை + "||" + Infection for the policeman 400 homes to the public Experiment with Thermal Scanner

போலீஸ்காரருக்கு தொற்று: 400 வீடுகளில் பொதுமக்களுக்கு ‘தெர்மல் ஸ்கேனர்’ மூலம் பரிசோதனை