மாவட்ட செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கொரோனா பாதித்தோருக்கு உதவிக்கரமாக விளங்கும் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் + "||" + Coronation staff who are helpful to Corona victims in isolated areas

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கொரோனா பாதித்தோருக்கு உதவிக்கரமாக விளங்கும் மாநகராட்சி பணியாளர்கள்