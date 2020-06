மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் புதிய கட்டுப்பாடுகளுடன் ஊரடங்கு அமல்: நகராட்சி பகுதிகளில் கடைகள் அடைப்பு + "||" + Curfew with new restrictions on honey: shops in municipal areas

தேனியில் புதிய கட்டுப்பாடுகளுடன் ஊரடங்கு அமல்: நகராட்சி பகுதிகளில் கடைகள் அடைப்பு