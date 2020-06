மாவட்ட செய்திகள்

“தந்தை-மகன் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்” அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + "Government will take appropriate action in case of father-son death" Kadambur Raju

“தந்தை-மகன் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்” அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி