மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவை தடுக்க சட்டசபை தொகுதி வாரியாககண்காணிப்பு அதிகாரிகள் நியமனம்- எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Economy equally important, no further lockdown, says Karnataka CM Yediyurappa

கொரோனாவை தடுக்க சட்டசபை தொகுதி வாரியாககண்காணிப்பு அதிகாரிகள் நியமனம்- எடியூரப்பா அறிவிப்பு