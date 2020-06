மாவட்ட செய்திகள்

வெளியூர்களில் இருந்து சரக்கு ஏற்றி வரும் வாகனங்கள், விழுப்புரம் நகருக்குள் வர தடை போலீசார் தீவிர சோதனை + "||" + Vigilante policemen intensify prohibition of vehicles coming in and out of Villupuram

