மாவட்ட செய்திகள்

வெளி மாவட்டங்களுக்கு பஸ்கள் இயக்கப்படாததால் பயணிகள் கூட்டம் இன்றி காணப்பட்ட தஞ்சை புதிய பஸ் நிலையம் + "||" + The new bus station in Tanjore, which was seen without a bunch of passengers as buses were not operating to other districts

வெளி மாவட்டங்களுக்கு பஸ்கள் இயக்கப்படாததால் பயணிகள் கூட்டம் இன்றி காணப்பட்ட தஞ்சை புதிய பஸ் நிலையம்