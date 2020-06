மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் கொரோனாவை ஒழிக்க முடியாது நாராயணசாமி திட்டவட்டம் + "||" + Narayanaswamy's plan is not to eradicate corona without people's cooperation

மக்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் கொரோனாவை ஒழிக்க முடியாது நாராயணசாமி திட்டவட்டம்