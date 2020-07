மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் முதல் முறையாக ஆளில்லா விமானம் மூலம் கிருமி நாசினி தெளித்து பரிசோதனை + "||" + First time in Chennai to test spraying of antiseptic by drones

சென்னையில் முதல் முறையாக ஆளில்லா விமானம் மூலம் கிருமி நாசினி தெளித்து பரிசோதனை