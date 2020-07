மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் ஒரே தெருவில் வசித்த 25 பேருக்கு கொரோனா தொற்றை பரப்பிய வெள்ளி வியாபாரி மீது வழக்கு + "||" + Case against a silver dealer who spread the corona infection to 25 people who lived on the same street in Salem

சேலத்தில் ஒரே தெருவில் வசித்த 25 பேருக்கு கொரோனா தொற்றை பரப்பிய வெள்ளி வியாபாரி மீது வழக்கு