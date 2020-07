மாவட்ட செய்திகள்

வாய்க்காலை எட்டாத காவிரி நீர்: அடிபம்பில், தண்ணீர் பிடித்து நாற்றங்காலில் ஊற்றும் விவசாயிகள் + "||" + Cauvery water that does not reach the canal: Farmers holding water at the tap and pouring it into the field

வாய்க்காலை எட்டாத காவிரி நீர்: அடிபம்பில், தண்ணீர் பிடித்து நாற்றங்காலில் ஊற்றும் விவசாயிகள்