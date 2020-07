மாவட்ட செய்திகள்

கூத்தாநல்லூரில் தாசில்தார், 6 கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு கொரோனா; தாலுகா அலுவலகம் மூடப்பட்டது

Dhashildar, 6 village administration officers are affected by corona In kuttanallur ; The taluka office was closed

