மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில்ஒரே நாளில் 254 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 7,574 ஆக உயர்வு + "||" + In Vellore, Tirupati, Ranipettai and Thiruvannamalai districts Corona for 254 people in a single day

வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில்ஒரே நாளில் 254 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 7,574 ஆக உயர்வு