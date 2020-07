மாவட்ட செய்திகள்

பூண்டி ஏரிக்கு 120 கன அடி நீர் வரத்து: சென்னை புறநகரில் வெளுத்து கட்டிய மழை + "||" + 120 cubic feet of water supply to Boondi Lake: Bleached rain in the suburbs of Chennai

பூண்டி ஏரிக்கு 120 கன அடி நீர் வரத்து: சென்னை புறநகரில் வெளுத்து கட்டிய மழை