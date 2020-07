மாவட்ட செய்திகள்

4 போலீசார் உள்பட மேலும் 36 பேருக்கு கொரோனா; திறக்கப்பட்ட போலீஸ் நிலையம் மீண்டும் மூடப்பட்டது + "||" + Corona for 36 more, including 4 cops; The opened police station was closed again

4 போலீசார் உள்பட மேலும் 36 பேருக்கு கொரோனா; திறக்கப்பட்ட போலீஸ் நிலையம் மீண்டும் மூடப்பட்டது