மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதித்த கர்ப்பிணியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல ஆம்புலன்ஸ் வராததால் தவிப்பு + "||" + The ambulance did not come to take the pregnant woman affected by the corona to the hospital

கொரோனா பாதித்த கர்ப்பிணியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல ஆம்புலன்ஸ் வராததால் தவிப்பு