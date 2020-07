மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தை மாவட்டமாக அறிவிக்கக்கோரி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் பரபரப்பு + "||" + Police in riot gear stormed a rally on Friday, removing hundreds of protesters by truck

கும்பகோணத்தை மாவட்டமாக அறிவிக்கக்கோரி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் பரபரப்பு