மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் பிளஸ்-2 தேர்வில் 90.63 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி கடந்த ஆண்டைவிட பின்தங்கியது + "||" + In Theni district 90.63 per cent students passed the Plus-2 examination which was behind last year

தேனி மாவட்டத்தில் பிளஸ்-2 தேர்வில் 90.63 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி கடந்த ஆண்டைவிட பின்தங்கியது