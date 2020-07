மாவட்ட செய்திகள்

ஆடிமாத முதல் வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு + "||" + The first Friday of the month In the temples of the goddess Special Worship

ஆடிமாத முதல் வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு