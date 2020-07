மாவட்ட செய்திகள்

ஒரேநாளில் 174 பேருக்கு பாதிப்பு: தி.மு.க. நகர செயலாளர் உள்பட 5 பேர் கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + 174 people affected in one day: DMK Five people, including the city secretary, were killed in the corona

ஒரேநாளில் 174 பேருக்கு பாதிப்பு: தி.மு.க. நகர செயலாளர் உள்பட 5 பேர் கொரோனாவுக்கு பலி