மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார்குடியில், நள்ளிரவில் தீவிபத்து 4 கடைகள்-2 வீடுகள் எரிந்து சாம்பல் - ரூ.10 லட்சம் பொருட்கள் சேதம் + "||" + In Mannarkudi, Midnight Fire 4 Shops- 2 houses burnt to ashes - Rs.10 lakh worth of goods damaged

மன்னார்குடியில், நள்ளிரவில் தீவிபத்து 4 கடைகள்-2 வீடுகள் எரிந்து சாம்பல் - ரூ.10 லட்சம் பொருட்கள் சேதம்