மாவட்ட செய்திகள்

கெயில் குழாய்கள் பதிக்கும் பணியை வேளாண்மை துறையினர் கண்காணிக்க வேண்டும் - ராமலிங்கம் எம்.பி. பேட்டி + "||" + Department of Agriculture should monitor the installation of gill pipes - Ramalingam MP Interview

கெயில் குழாய்கள் பதிக்கும் பணியை வேளாண்மை துறையினர் கண்காணிக்க வேண்டும் - ராமலிங்கம் எம்.பி. பேட்டி