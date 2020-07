மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக 139 பேருக்கு தொற்று: புதுவையில் மேலும் 3 பேர் உயிரிழப்பு சாவு எண்ணிக்கை 38 ஆனது + "||" + Newly infected 139 people 3 more killed in Puduvai The death toll was 38

