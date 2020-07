மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் பள்ளப்பட்டியில் ரூ.5¾ கோடியில் அறிவியல் பூங்கா கட்டுமான பணிகள் மாநகராட்சி ஆணையாளர் சதீஷ் ஆய்வு + "||" + In Salem pallappatti Construction of Science Park at a cost of Rs. 50 crore

