மாவட்ட செய்திகள்

தேவேந்திரகுல வேளாளர் என அறிவிக்க கோரி சமுதாய ஊர் நாட்டாண்மைகள் எம்.எல்.ஏ.விடம் மனு + "||" + Petition to Samuthaya Ur Patriots MLA to declare Devendrakula as Vellalar

தேவேந்திரகுல வேளாளர் என அறிவிக்க கோரி சமுதாய ஊர் நாட்டாண்மைகள் எம்.எல்.ஏ.விடம் மனு