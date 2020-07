மாவட்ட செய்திகள்

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்குகளில் ஆஜராக சிறப்பு மூத்த வக்கீலாக ஏ.எல்.சோமயாஜி நியமனம் தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + The Government of Tamil Nadu has appointed AL Somayaji as the Special Senior Advocate to appear in important cases

