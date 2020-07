மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளம் அருகே ஸ்கூட்டரில் சென்ற இளம்பெண்ணிடம் 9½ பவுன் நகை பறிப்பு + "||" + 90 pound jewelery snatched from a girl who went on a scooter near Sathankulam

சாத்தான்குளம் அருகே ஸ்கூட்டரில் சென்ற இளம்பெண்ணிடம் 9½ பவுன் நகை பறிப்பு