நடத்தையில் சந்தேகம் மனைவியை கொன்று காட்டில் வீசி சென்ற கணவர் கைது உடந்தையாக இருந்த நண்பரும் சிக்கினார் + "||" + A friend who was complicit in the arrest of the husband who allegedly killed his wife and threw her into the forest was also caught

