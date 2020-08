மாவட்ட செய்திகள்

இம்மாத இறுதியில் கொரோனாவுக்கு 6 ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்படுவார்கள் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி தகவல் + "||" + 6,000 people will be affected by the corona by the end of this month, First Minister Narayanasamy said

