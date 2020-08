மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை அருகே ரூ.8 லட்சத்தில் கண்மாய் வடிகால் தூர்வாரும் பணி கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The Collector has started the work of clearing the Kanmai drain near Pudukkottai at a cost of Rs. 8 lakhs

புதுக்கோட்டை அருகே ரூ.8 லட்சத்தில் கண்மாய் வடிகால் தூர்வாரும் பணி கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்