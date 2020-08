மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தனியார் மருத்துவமனைகளை அரசுடைமையாக்க வேண்டும் - கலெக்டரிடம் மனு + "||" + To treat corona sufferers Private hospitals should be nationalized - Petition to the Collector

