மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சைக்கு படுக்கைகளை அதிகரிக்க அதிகாரிகளுடன், நாராயணசாமி ஆலோசனை + "||" + Narayanasamy consults with authorities to increase beds for treatment of corona patients

கொரோனா நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சைக்கு படுக்கைகளை அதிகரிக்க அதிகாரிகளுடன், நாராயணசாமி ஆலோசனை