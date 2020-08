மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் குடகு மாவட்டத்தில் 142 மி.மீ. மழை கொட்டியது மேலும் 3 நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு + "||" + 142 mm of rain fell in Kodagu district in the last 24 hours. Chance of heavy rain for 3 more days

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் குடகு மாவட்டத்தில் 142 மி.மீ. மழை கொட்டியது மேலும் 3 நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு