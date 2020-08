மாவட்ட செய்திகள்

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் பலத்த மழை: நொய்யல் ஆற்றில் கரைபுரண்டு ஓடும் வெள்ளம் + "||" + Heavy rains in the Western Ghats: Floods in the Noyyal River

