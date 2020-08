மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூரில் வெள்ள சேதம்: பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அமைச்சர்கள் நேரில் ஆறுதல் - நிவாரண பொருட்களை வழங்கினர் + "||" + Flood damage in Cuddalore: Ministers personally provided relief items to the affected people

கூடலூரில் வெள்ள சேதம்: பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அமைச்சர்கள் நேரில் ஆறுதல் - நிவாரண பொருட்களை வழங்கினர்