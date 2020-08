மாவட்ட செய்திகள்

சோழவரம் போலீஸ் நிலையத்தில் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 8 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 8 people including the inspector at Cholavaram police station

சோழவரம் போலீஸ் நிலையத்தில் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 8 பேருக்கு கொரோனா