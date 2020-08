மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து பள்ளிகளிலும் 1, 6, 9-ம் வகுப்புகளுக்கு 17-ந்தேதி முதல் மாணவர் சேர்க்கை அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + Announcement by the Minister of Admissions for 1st, 6th and 9th classes in all schools from the 17th

