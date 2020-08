மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து மக்களை காப்பதில்தான் கவனம் உள்ளது:“நாங்கள் தேர்தலை பற்றி சிந்திக்கவில்லை” அமைச்சர் பேட்டி + "||" + The focus is on protecting the people from the corona: “We are not thinking about elections” Ministerial interview

கொரோனாவில் இருந்து மக்களை காப்பதில்தான் கவனம் உள்ளது:“நாங்கள் தேர்தலை பற்றி சிந்திக்கவில்லை” அமைச்சர் பேட்டி