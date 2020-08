மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஒரே நாளில் 294 போலீசார் கொரோனாவால் பாதிப்பு மேலும் 3 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + In the same day in Maratha 294 policemen were affected by corona and 3 more died

