மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகளை வீட்டிலேயே கரைக்க வேண்டும் கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Collector orders Ganesha idols to be dismantled at home in corona controlled areas

கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகளை வீட்டிலேயே கரைக்க வேண்டும் கலெக்டர் உத்தரவு