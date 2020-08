மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் ஆன்லைன் கல்வி தொடரும் மந்திரி வர்ஷா கெய்க்வாட் தகவல் + "||" + Minister Varsha Kejriwal informed that online education will continue as schools are closed

பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் ஆன்லைன் கல்வி தொடரும் மந்திரி வர்ஷா கெய்க்வாட் தகவல்