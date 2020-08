மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறை உணவகத்தில் ஊத்தப்பம் கேட்டு தகராறு: தி.மு.க. ஊராட்சி மன்ற துணை தலைவர் மகன் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Mayiladuthurai restaurant blast: DMK Two people have been arrested, including the son of a panchayat vice-president

மயிலாடுதுறை உணவகத்தில் ஊத்தப்பம் கேட்டு தகராறு: தி.மு.க. ஊராட்சி மன்ற துணை தலைவர் மகன் உள்பட 2 பேர் கைது