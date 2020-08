மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு தலா 2 முககவசங்கள் கலெக்டர் வீரராகவராவ் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + He started 2 masks each for ration card holders as a collector player

