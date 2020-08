மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டதில் பலியான அதிகாரிகளின் குடும்பத்தாருக்கு ரூ.25 லட்சம் நிவாரண நிதி + "||" + Corona infection Involved in preventive work To the family of the victim officers Rs 25 lakh relief fund

கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டதில் பலியான அதிகாரிகளின் குடும்பத்தாருக்கு ரூ.25 லட்சம் நிவாரண நிதி