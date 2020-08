மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையை 2-வது தலைநகராக்க வேண்டும் என்பது 20 ஆண்டு கால கோரிக்கை அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேச்சு + "||" + Minister RP Udayakumar talks about making Madurai the 2nd capital for 20 years

மதுரையை 2-வது தலைநகராக்க வேண்டும் என்பது 20 ஆண்டு கால கோரிக்கை அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேச்சு