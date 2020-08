மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் புவியியல், சுரங்கத்துறை மண்டல இணை இயக்குனர் அலுவலக புதிய கட்டிடம் + "||" + New building for the office of the Regional Co-Director of Geography and Mining at Viluppuram

விழுப்புரத்தில் புவியியல், சுரங்கத்துறை மண்டல இணை இயக்குனர் அலுவலக புதிய கட்டிடம்