மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்தில் மக்கள் சமூக பொறுப்புகளை மறந்து விடக்கூடாது முதல்-மந்திரி வேண்டுகோள் + "||" + At the celebration of Ganesha Chaturthi, people should not forget their social responsibilities

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்தில் மக்கள் சமூக பொறுப்புகளை மறந்து விடக்கூடாது முதல்-மந்திரி வேண்டுகோள்