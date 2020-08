மாவட்ட செய்திகள்

ராய்காட் மாவட்டத்தில் துயர சம்பவம் அடுக்குமாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது 59 பேர் உயிரோடு புதைந்தனர் + "||" + Tragic incident in Raigad district 59 people were buried alive when an apartment building collapsed

