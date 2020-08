மாவட்ட செய்திகள்

கலாசி பாளையம், கே.ஆர்.மார்க்கெட்டுகளை திறக்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள், வியாபாரிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers and traders protest demanding opening of Kalasi Palayam and KR markets

கலாசி பாளையம், கே.ஆர்.மார்க்கெட்டுகளை திறக்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள், வியாபாரிகள் போராட்டம்