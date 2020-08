மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.வி.சேகரை கைது செய்வதாக இருந்தால் முன்கூட்டியே தெரிவிக்க வேண்டும் போலீசாருக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Court order to inform the police in advance if SV Sekhar is to be arrested

எஸ்.வி.சேகரை கைது செய்வதாக இருந்தால் முன்கூட்டியே தெரிவிக்க வேண்டும் போலீசாருக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு